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أخبار محلية > هل يمكن للمنشأة الواحدة الحصول على تمويل من أكثر من جهة؟
05/04/2019   6:58 م

هل يمكن للمنشأة الواحدة الحصول على تمويل من أكثر من جهة؟

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أجاب حساب “البنوك السعودية” على سؤال “هل يمكن للمنشأة الواحدة الحصول على تمويل من أكثر من جهة تمويل؟ ضمن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وأجاب الحساب بأنه يمكن الحصول على تمويلات من عدة جهات تمويلية بكفالة البرنامج، مع مراعاة الحدود القصوى للكفالات القائمة على المنشأة والمختلفة وفقاً لحجم المنشأة المكفولة وهي:

– مبلغ 2.5 مليون ريـال كحد أعلى لكل كيان تابع للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

– مبلغ 15 مليون ريـال كحد أعلى للمنشآت المتوسطة.

– مبلغ 8 ملايين ريـال كحد أعلى لمجموع الكيانات التابعة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن جهات التمويل التي يمكن الحصول منها على تمويل بكفالة البرنامج هي جميع البنوك العامة بالمملكة والمتعاونة مع البرنامج والمانحة للقروض والتسهيلات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وفق “أخبار 24”.

هل يمكن للمنشأة الواحدة الحصول على تمويل من أكثر من جهة؟

أخبار محلية
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