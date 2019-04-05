أصدرت وزارة الحج والعمرة أكثر من 5.5 مليون تأشيرة للعمرة خلال السبعة أشهر الماضية منذ فتح باب العمرة مطلع العام الحالي 1440هـ.
وبحسب الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، فإن عدد القادمين للعمرة من خارج المملكة حتى أمس الخميس 28 رجب، بلغ أكثر من 5 ملايين معتمر، غادر المملكة منهم أكثر من 4.5 ملايين بعد أن أدوا العمرة، فيما يبلغ عدد المتواجدين منهم في المملكة أكثر من 500 ألف معتمر، نحو 352 ألفاً منهم في مكة المكرمة، ونحو 150 ألفاً في المدينة المنورة.
وأوضح المؤشر أن أكثر من 4.5 ملايين من هؤلاء المعتمرين وصلوا عبر الجو، فيما وصل نحو 488 ألفاً عبر المنافذ البرية، بينما وصل أكثر من 57 ألف معتمر عبر البحر.
وأبان أن أكثر الجنسيات قدوماً كانت الجنسية الباكستانية،بنحو 1.2 مليون معتمر، تليها الإندونيسية بنحو 790 ألفاً، ثم الهندية بأكثر من 490 ألفاً، ثم المصرية بأكثر من 302 ألف، ثم الجنسية اليمنية بنحو 241 ألف معتمر، ثم تركيا بأكثر من 240 ألفاً، تليها الجنسيات الماليزية، ثم الجزائرية، والعراقية، والأردنية.
وفق “أخبار 24”.