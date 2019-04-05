وزير التجارة: ندرس إنشاء بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، عن أن الوزارة بدأت بعد موافقة الجهات العليا، في إعداد دراسة لإنشاء بنك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشمل الجهات ذات العلاقة مثل وزارتي المالية والقروية والبلدية والغرف التجارية.
وأشار القصبي خلال المؤتمر الوزاري المفتوح “المحفزات التجارية والاستثمارية بالمنطقة الشرقية” على هامش ملتقى “بيبان الشرقية” الذي تنظمه “منشآت” بالظهران، إلى أن بنك التنمية الاجتماعية لعب دوراً كبيراً في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الوزارة تسعى لدور تمويلي أكبر لهذا القطاع.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار، أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم قروضاً لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تترواح بين 3- 9 ملايين ريال، إلا أن المطلوب هو رفع مستوى التمويل، بهدف إعطاء قيمة إضافية لهذه المشاريع، ما يتيح فرصاً أكبر لتوظيف العمالة الوطنية.وفق “أخبار 24”.