بالفيديو.. الهلال يفوز على الحزم بثلاثة أهداف ويُواصل صراعه مع النصر

فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال على مضيفه الحزم بنتيجة (3-2)، في منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم الحزم في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الحزم بالرس عن طريق رودلفو ألميدا في الدقيقة 18، وضاعف زوراب تسيسكاريدز النتيجة في الدقيقة 45+1.
واستطاع الفرنسي بافيتيمبي جوميز أن يسجل هدفي تعادل الهلال في الدقيقتين 48 و73، قبل أن ينتزع جوناثان سوريانو هدف الفوز في الدقيقة 90 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة يرفع الهلال رصيده إلى 60 نقطة، محتلًا وصافة دوري المحترفين، بفارق نقطة عن النصر المتصدر، والذي فاز على الرائد بخماسية نظيفة، بينما تجمد رصيد الحزم عند 27 نقطة، في المركز الحادي عشر.
وفق “أخبار 24”.