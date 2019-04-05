نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الفيفا: المنتخب السعودي في المركز الـ 72 عالمياً والرابع عربياً والسابع آسيوياً
05/04/2019   2:21 م

الفيفا: المنتخب السعودي في المركز الـ 72 عالمياً والرابع عربياً والسابع آسيوياً

+ = -
768

حلّ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وفقاً لتصنيف الفيفا الصادر اليوم الخميس، في المركز الـ 72 عالمياً متراجعاً مركزين، فيما احتلّ المركز الرابع عربياً والسابع آسيوياً.

وعلى الصعيد العربي حافظ المنتخب التونسي على صدارته في المركز الـ28 عالمياً، تلاه المغرب في المركز الـ 45 عالمياً، ثم العراق في المركز الـ76، تليه سوريا في المركز الـ 83.

وعالمياً، حافظت بلجيكا على صدارتها بـ1737 نقطة، بينما حلّت فرنسا وصيفاً بـ1734 نقطة، وبقيت البرازيل في المركز الثالث بـ1676 نقطة، وقفزت إنجلترا إلى المركز الرابع بـ 1647 نقطة، تلتها منتخبات: سويسرا وإسبانيا والدنمارك.وفق “أخبار 24”.

الفيفا: المنتخب السعودي في المركز الـ 72 عالمياً والرابع عربياً والسابع آسيوياً

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885036524.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.