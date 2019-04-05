الفيفا: المنتخب السعودي في المركز الـ 72 عالمياً والرابع عربياً والسابع آسيوياً

حلّ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وفقاً لتصنيف الفيفا الصادر اليوم الخميس، في المركز الـ 72 عالمياً متراجعاً مركزين، فيما احتلّ المركز الرابع عربياً والسابع آسيوياً.
وعلى الصعيد العربي حافظ المنتخب التونسي على صدارته في المركز الـ28 عالمياً، تلاه المغرب في المركز الـ 45 عالمياً، ثم العراق في المركز الـ76، تليه سوريا في المركز الـ 83.
وعالمياً، حافظت بلجيكا على صدارتها بـ1737 نقطة، بينما حلّت فرنسا وصيفاً بـ1734 نقطة، وبقيت البرازيل في المركز الثالث بـ1676 نقطة، وقفزت إنجلترا إلى المركز الرابع بـ 1647 نقطة، تلتها منتخبات: سويسرا وإسبانيا والدنمارك.وفق “أخبار 24”.