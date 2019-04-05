شباب البلطان يسعى لتكرار نتيجة الدور الأول أمام الأهلي

تستأنف مباريات الجولة الـ26 دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة، بأربعة مباريات، حيث يستضيف يستضيف في قمة الجولة، فريق الشباب نظيره الأهلي، على ملعب الامير فيصل بن فهد، بأمل تكرار نتيجة الدور الأول التي كسبه الفريق العاصمي بهدف دون رد، على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة.
ويدخل الشباب المواجهة برصيد 47 نقطة في المركز الثالث، فيما يملك الأهلي 43 نقطة في المركز الخامس، ويبحث الفريقان تأمين مراكز متقدمة في سلم الترتيب تضمن لهما المشاركة الآسيوية.
كما يلتقي القادسية صاحب المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بأحد صاحب المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في محافظة الخبر، في لقاء يسعى من خلاله أصحاب الأرض في تحقيق النقاط الثلاث والابتعاد قليلاً عن مناطق الهبوط، فيما يأمل أحد أن يحقق نتيجة إيجابية لمحاولة البقاء في الدوري، حيث يحتاج إلى الانتصار بالإضافة لخدمة نتائج الفرق الأخرى، بشرط فوزه فقط في جميع مبارياته المتبقية.
ويواجه الفيصلي صاحب المركز السادس بـ36 نقطة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، نظيره الفتح صاحب المركز الثامن بـ33 نقطة، إذ يأمل الفيصلي في تحقيق الفوز واحتلال مركز متقدمة للمشاركة الآسيوية في الموسم المقبل، فيما يسعى الفتح لنيل النقاط الثلاث ليتساوى مع منافسه في سلم الترتيب.وفق “الرياضية”.
ويستضيف الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، نظيره الباطن في إعادة لمواجهتهما الإثنين الماضي، التي جمعتهما في كأس الملك وتأهل من خلالها الاتحاد إلى نصف النهائي بفوزه 4ـ3، ولكن لقاء الغد سيكون مختلفاً كون الفريقان يتنافسان للهروب من الهبوط إذ يملكان نفس الرصيد من النقاط 22 نقطة ليحتل الاتحاد المركز الثالث عشر والباطن في المركز الرابع عشر.