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اخبار رياضية > سوريانو: تسجيل الأهداف جزء من عملي مع الهلال
05/04/2019   2:17 م

سوريانو: تسجيل الأهداف جزء من عملي مع الهلال

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أعرب الإسباني جوناثان سوريانو لاعب فريق الهلال، عن سعاته بتسجيل هدف الفوز لفريقه في المباراة أمام الرائد، مؤكداً أن تسجيل الأهداف جزء من عمله مع الفريق العاصمي.

وقال سوريانو: ” تسجيل الأهداف جزء من عملي مع الهلال ” ، مضيفًا : ” الفريق كان مؤمن بتسجيل الهدف الثالث والانتصار، أشركني المدرب إضافة للمهاجمين، وكنت محظوظاً بتسجيل هدف الفوز في آخر الدقائق ” .

وخطف نادي الهلال، فوزًا قاتلًا من الحزم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “صدي”.

سوريانو: تسجيل الأهداف جزء من عملي مع الهلال

اخبار رياضية
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