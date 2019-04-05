أعرب الإسباني جوناثان سوريانو لاعب فريق الهلال، عن سعاته بتسجيل هدف الفوز لفريقه في المباراة أمام الرائد، مؤكداً أن تسجيل الأهداف جزء من عمله مع الفريق العاصمي.
وقال سوريانو: ” تسجيل الأهداف جزء من عملي مع الهلال ” ، مضيفًا : ” الفريق كان مؤمن بتسجيل الهدف الثالث والانتصار، أشركني المدرب إضافة للمهاجمين، وكنت محظوظاً بتسجيل هدف الفوز في آخر الدقائق ” .
وخطف نادي الهلال، فوزًا قاتلًا من الحزم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “صدي”.