زوران: استعنت بمدرب متخصص في الهجوم لتدريب لاعبينا على كيفية إنهاء الهجمات

كشف المدير الفني لنادي الهلال الكرواتي زوران ماميتش، عن أنه استعان بمدرب متخصص في المجال الهجومي، لتدريب لاعبي الفريق يومياً على إنهاء الهجمات، وذلك لتلافي إهدار الفرص.
وقال زوران خلال مؤتمر صحفي عقده بعد نهاية مباراة الحزم والهلال مساء أمس الخميس، والتي قلب فيها الهلال الطاولة على الحزم، إن ذلك يمثل عودة روح وشخصية الفريق.
وحوّل الهلال تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف، ليبقى محتفظا بمركزه في وصافة الدوري بفارق نقطة واحدة عن المتصدر النصر.وفق “أخبار 24”.
وأشار مدرب الهلال إلى أن ابتعاد الفريق عن الصدارة بفارق نقطة واحدة بعد أن كان متصدراً بفارق 6 نقاط أمر لم يعتده الهلاليون.