المعيوف يعتذر للهلاليين عن هدف الحزم

حمل عبدالله المعيوف حارس فريق الهلال الأول لكرة القدم، نفسه مسؤولية الهدف الثاني، الذي ولج مرماه أمام الحزم، مشيراً إلى أن فريقه حقق الأهم في المباراة.
وقلب الهلال تأخره بهدفين إلى انتصار بثلاثة أهداف على مضيفه الحزم لحساب الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي الحزم بالرس.
وقال المعيوف في حديثه بعد المباراة: “لم نظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول، لكن استطعنا العودة إلى المباراة، ولم نستسلم بعد تأخرنا بهدفين في الشوط الأول، وحققنا الأهم وهو الفوز والانتصار وملاحقة المتصدر”.وفق “الرياضية”.
وأضاف: “أعتذر لجماهير الهلال عن الهدف الثاني الذي أتحمله، لأني اعتقدت بأني خارج المرمى، لكن الحمدالله عدنا في المباراة واستطعنا تحقيق الانتصار في المباراة وهذا هو الأهم”.