ماجد عبد الله يتغنى بخماسية النصر.. ويشكر الجماهير

اعتبر ماجد عبد الله، نجم الكرة السعودية والنصر السابق، أن فريقه استحق الفوز بخماسية نظيفة مساء اليوم الخميس، أمام مضيفه الرائد.
واكتسح النصر مستضيفه الرائد، بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” بالقصيم، في افتتاح الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبارك ماجد عبد الله، للنصراويين بمواصلة الفريق في البقاء على صدارة الترتيب للجولة الثانية على التوالي.
وأشاد لاعب النصر السابق، بنجوم النصر، سواء اللاعبين داخل الملعب أو من الجماهير في مدرجات الملعب.
وكتب ماجد عبدالله عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، “خماسية متوقعة من العالمي مبروك التمسك بالصدارة في القصيم، نجوم في الملعب نجوم في المدرج مبروك لكل نصراوي”.حسب “كووورة”.
ووسع النصر فارق النقاط بينه وبين الهلال الوصيف إلى 4 نقاط، حيث وصل العالمي إلى النقطة 61، علمًا بأن الهلال لديه مباراة مع الحزم، في وقت لاحق مساء اليوم الخميس.