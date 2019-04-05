“القصبي” يكشف عن أربع شركات سعودية كبرى جاهزة لدخول السوق العراقي ‎

كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن هناك أربع شركات سعودية كبرى جاهزة لدخول السوق العراقي في مختلف القطاعات التي يستهدفها الجانب العراقي.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات التي عقدت اليوم (الخميس) في العاصمة العراقية بغداد ضمن أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، من الجانب السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان من الجانب العراقي
وقال القصبي إن الشركات الأربعة وهي: شركة أرامكو للاستثمار في مشروع لتجميع الغاز، وشركة سابك للاستثمار في مشروع بناء مجمع بتروكيماوي، وشركة معادن للاستثمار في مجال الفوسفات والأسمدة والألمنيوم، وشركة أكواباور للاستثمار في مشروع للربط الكهربائي ومشاريع الطاقة المتجددة.حسب “أخبار 24”.
وأكد د.القصبي على استعداد المملكة التام لدعم العراق من أجل تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتطوير الأنظمة والقوانين، وتبسيط والإجراءات لتتواكب مع المتغيرات العالمية بهدف تقديم بيئة استثمارية جاذبة.