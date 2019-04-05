“الرباعي العربي” يُعلن موقفه من المشاركة في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي بقطر

أصدرت الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات – السعودية – البحرين – مصر) بياناً مشتركاً بشأن استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من السادس إلى العاشر من أبريل الجاري.
وقالت الدول الأربعة في البيان إنها أبدت اعتراضها خلال أعمال الجمعية العمومية الـ 139 في جنيف على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ 140 للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة، وأكدت أنها ستقاطع اجتماعاتها ما لم تستجب قطر لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة.
وأضافت أن دولة قطر لم تبدِ أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وعليه فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية.وفق “أخبار 24”.