“مؤسسة النقد” تُحذر البنوك من المساس بمخصصات المستحقين من برنامج “سند محمد بن سلمان”

شددت مؤسسة النقد العربي السعودي على جميع البنوك والمصارف عدم حجز أو استقطاع أي مبالغ ترد لحسابات المستحقين من مؤسسة مسك الخيرية أو برنامج “سند محمد بن سلمان”.
وحثت مؤسسة النقد البنوك والمصارف كافة في تعميم صادر اليوم (الخميس) على عدم الاستقطاع من تلك المبالغ مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.
يُذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان” يُعد إحدى المبادرات الاجتماعية والخيرية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع لمساندة المتزوجين حديثاً وتخفيف أعباء الزواج عليهم.وفق “أخبار 24”.