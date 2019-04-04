تحديد أوقات دوام البنوك خلال شهر رمضان وإجازتي عيد الفطر والأضحى

عممت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم (الخميس) مواعيد عمل البنوك والمصارف والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة “سريع” خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك خلال إجازتَيْ عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين للعام الجاري 1440 هـ.
وأوضحت المؤسسة أن أوقات العمل اليومية للبنوك بشأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، بينما تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك بنهاية عمل يوم الخميس 25 رمضان، الموافق 05/30 /2019، على أن تستأنف أعمالها الأحد 6 شوال، الموافق 9 يونيو 2019.
وحدّدت بداية إجازة عيد الأضحى المبارك مع نهاية عمل يوم الخميس 7 ذي الحجة، الموافق 8 أغسطس 2019، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 17 ذي الحجة، الموافق 18 أغسطس (حسب تقويم أم القرى).وفق “أخبار 24”.
وأكدت المؤسسة على إبقاء مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.
وأوجبت على البنوك فتح عدد من فروعها في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة للتعامل مع البنوك وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد، مع إبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.