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أخبار محلية > طالبة تنقذ سائق حافلة تعرض للإغماء.. وتقود الحافلة وتُوصل زميلاتها بدلاً عنه
04/04/2019   8:23 م

طالبة تنقذ سائق حافلة تعرض للإغماء.. وتقود الحافلة وتُوصل زميلاتها بدلاً عنه

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نجحت طالبة في جامعة الباحة في إنقاذ سائق الحافلة التي تقلهن بعد أن أغمي عليه أثناء القيادة، نتيجة إصابته بانهيار عصبي بعد إبلاغه بنبأ وفاة شقيقه، وقيادة الحافلة وإيصال زميلاتها إلى الجامعة بدلاً عنه.

وأوضحت الطالبة وتدعى أميرة أحمد الغامدي، وفقاً لـ”المدينة”، أنه أثناء توجهها مع عددٍ من زميلاتها إلى الجامعة عند السابعة والنصف من صباح الإثنين الماضي، تعرض سائق الحافلة التي تقلهن لانهيار عصبي فتوقف على جانب الطريق، ثم دخل في نوبة إغماء، بعد تلقيه اتصالاً أبلغه خبر وفاة شقيقه.

وتابعت الطالبة، أنها اتصلت فوراً على الإسعاف ونقل السائق إلى المستشفى، وتولت هي قيادة الحافلة بدلاً عنه، وأوصلت زميلاتها إلى الجامعة، ثم توجهت بعد ذلك إلى المستشفى للاطمئنان على السائق وتسليمه مفتاح السيارة.

طالبة تنقذ سائق حافلة تعرض للإغماء.. وتقود الحافلة وتُوصل زميلاتها بدلاً عنه

أخبار محلية
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