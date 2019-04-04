“الخطوط السعودية” تنقل تشغيل رحلات عدد من المناطق إلى الصالة الجديدة بمطار جدة

تبدأ الخطوط السعودية اعتباراً من الأحد المقبل 7 أبريل 2019م في تشغيل جميع رحلات القدوم والمغادرة إلى كل من بيشة وحائل ورفحاء والجوف ووادي الدواسر عبر الصالة الجديدة للمطار، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي يتم تشغيل رحلاتها في مطار الملك عبدالعزيز في الصالة الجديدة إلى (19) وجهة داخلية.
وأوضحت أن عملية الانتقال التدريجي لرحلات “السعودية” تتم وفق خطة استراتيجية لنقل العمليات التشغيلية بما لا يؤثر على سير الرحلات الأخرى في المطار الحالي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وكانت الخطوط السعودية قد بدأت الانتقال التدريجي لعملياتها التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى صالة (رقم 1) يوم 29 مايو الماضي، ثم توالى بعد ذلك نقل الرحلات بشكل تدريجي وفق خطة مشتركة مع الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.وفق “أخبار 24”.
وتشمل الوجهات الداخلية التي انتقلت عملياتها التشغيلية بالكامل إلى صالة (1) في مطار الملك عبدالعزيز: عرعر، والقريات، والقيصومة، وطريف، وتبوك، بالإضافة إلى الوجه، والعلا، وينبع، والباحة، والهفوف، والدوادمي، وجازان، والطائف، وشرورة، وتنضم لها اعتباراً من الأحد المقبل كل من بيشة وحائل ورفحاء والجوف ووادي الدواسر.