شاهد.. إتلاف أكبر كمية مخدرات في تاريخ الكويت قيمتها 380 مليون دينار

أعلنت وزارة العدل الكويتية، عن إتلاف أكبر كمية مواد مخدرة في تاريخ البلاد، تقدر بنحو 19 طنا، وقيمتها الإجمالية نحو 380 مليون دينار.
ونشرت الوزارة مقطعا مصورا لعمليات الإتلاف، مؤكدة أن القضاء على تلك الكميات الضخمة في القضايا المنتهية جاء بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة.
وأفادت وسائل الإعلام الكويتية، أن قانون البلاد يعطي النيابة العامة بعد الحكم جزائياً الحق بمصادرة المواد المخدرة، الحق في إتلافها عن طريق إدارات تتبع وزارتي الصحة والداخلية؛ ضماناً لعدم استخدامها مجدداً أو الاستفادة منها.وفق “أخبار 24”.
وزارة العدل :اتلاف أكبر كمية لمواد مخدرة في تاريخ الكويت تقدر تقريباً ب(١٩طن)وبقيمة تقدرية (٣٨٠مليون دينار) في القضايا المنتهية بالتعاون مع وزارتي الداخلية و الصحةpic.twitter.com/JFm9CEJvjQ
— وزارة العدل (@Kuwaitmoj) ٣ أبريل ٢٠١٩