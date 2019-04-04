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اخبار رياضية > استياء في الهلال من تأخر إقلاع طائرة الفريق المتجهة للقصيم.. و”الخطوط السعودية” توضح
04/04/2019   1:07 م

استياء في الهلال من تأخر إقلاع طائرة الفريق المتجهة للقصيم.. و”الخطوط السعودية” توضح

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أبدى مسؤولون في نادي الهلال استياءهم الشديد من تأخر إقلاع طائرة الفريق المتجهة إلى القصيم أمس (الأربعاء)، استعداداً لملاقاة فريق الحزم اليوم (الخميس) ضمن بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأشار مصدر من داخل النادي إلى أن تأخر إقلاع الرحلات تكرر كثيراً هذا الموسم، رغم ارتباط النادي بعقد مع شركة الخطوط السعودية يكفل نقل الفريق لكل مبارياته في الدوري عبر الطيران الخاص.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لشركة الخطوط السعودية فهد باهديلة سبب تأخر رحلة الهلال المتجهة إلى القصيم أمس لمدة ساعة إلى ظروف تشغيلية.

وأكد باهديلة وفقاً لـ “الرياضية”، بأن أفراد بعثة الهلال كانوا ضيوفاً في بيتهم، وأن التأخير كان خارجاً عن إرادة شركة طيران السعودية الخاصة، وغادرت الطائرة فور تجهيزها ووصلت إلى القصيم في وقت مبكر، مشدداً على التزام الشركة بتنقلات الفريق في جميع مبارياته.

استياء في الهلال من تأخر إقلاع طائرة الفريق المتجهة للقصيم.. و”الخطوط السعودية” توضح

اخبار رياضية
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