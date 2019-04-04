الهلال وعموري يتفقان على التجديد لموسم آخر

قالت مصادر مطلعة إن إدارة نادي الهلال اتفقت مع المحترف الإماراتي عمر عبد الرحمن على تمديد عقده لموسم آخر على أن يتم التوقيع الرسمي نهاية الموسم الجاري.
وتم الاتفاق برغبة الطرفين، حيث يرى اللاعب أنه لم يقدم للهلال أي شيء في ظل إصابته بالرباط الصليبي مع بداية الموسم مما حرم النادي من خدماته.
وفي المقابل يعتبر الهلاليون أن استمرار لاعب بحجم وإمكانات عمر عبد الرحمن بمثابة المكسب الكبير، وبالتالي تعويض الغياب المحتمل للاعب محمد الشلهوب الذي سيدخل عامه الأربعين في الموسم المقبل.
من جانب آخر، أكمل الهلال تحضيراته قبل مواجهة نظيره في نادي الحزم مساء اليوم في الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستجري على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس.وفق “الشرق الأوسط”.
وشهد مران أمس دخول اللاعب محمد البريك في القائمة الأساسية بعد غيابه عن لقاء الاتفاق الأخير في دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بداعي الإصابة، وفي المقابل يفتقد الفريق خدمات ثنائي المحور الأسترالي ديجينك ومحمد كنو بسبب الإيقاف بتراكم البطاقات لينضما للغائبين عبد الله عطيف وسلمان الفرج، وسيدخل الثنائي عبد الملك الخيبري وناصر الدوسري كبديلين لهما في لقاء اليوم.
وسيستعيد الفريق بعض اللاعبين الذين غابوا عن اللقاء الأخير، حيث ينتظر أن يمثل الفريق علي الحبسي وألبرتو بوتيا وعلي البليهي وياسر الشهراني ومحمد البريك وعبد الملك الخيبري وناصر الدوسري وكارلوس إدواردو وأندري كاريلو وجيوفينكو وغوميز.