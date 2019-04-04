غلطة سراي يهدد الاتحاد بالفيفا

أوضحت صحيفة sabah التركية أن نادي غلطة سراي يطالب نادي الاتحاد بسداد مستحقات صفقة انتقال جاري رودريجيز والبالغة مليون يورو ويهدد برفع القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في حال عدم السداد.
من جهة أخرى أظهرت التقارير الطبية على ضوء الكشف الذي أجراه لاعب وسط الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد جاري رودريجيز تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الأمامية والتي على إثرها يحتاج للراحة والعلاج لمدة عشرة أيام.
وكان رودريجيز قد تعرض لهذه الإصابة أثناء إجراء عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة الاتحاد والباطن ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث كان ضمن القائمة الأساسية وتم استبداله بالبرازيلي رومارينهو.
وسيغيب رودريجيز عن مواجهة الباطن التي ستقام غدا الجمعة ضمن الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “اليوم”.
ميدانيا بدأ المدير الفني خوزيه سييرا استعداداته الفعلية لمواجهة فريق نادي الباطن مساء يوم الجمعة في جدة، حيث سيواصل عملية التدوير بين اللاعبين؛ بهدف إراحة أكثر اللاعبين مشاركة لتفادي الإرهاق وتجنب الإصابات.