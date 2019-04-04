النصر يعاقب يحيى

عاقب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، يحيى الشهري لاعب الفريق باستبعاده عن الفريق بعد اعتراضه على قرار استبداله في مباراة الجيل الماضية ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأبعد فيتوريا الشهري عن القائمة التي غادرت أمس إلى بريدة لخوض مواجهة الرائد اليوم، في الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بقرار انضباطي اتخذه في حق اللاعب الذي أبدى امتعاضه من التغيير بطريقة وضح فيها استهجانه لإخراجه من الملعب خلال الشوط الثاني من لقاء الجيل.وفق “الرياضية”.
ويفقد النصر خدمات البرازيلي برونو أوفيني لاعب الفريق بداعي تراكم البطاقات.
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