العمري: الرفاعي تعرض لمفاجأة عند رئاسته لجنة الانضباط

كشف وكيل اللاعبين غرم العمري، عن مفاجأة تعرض لها أيمن الرفاعي عند توليه رئاسة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأوضح العمري، خلال تصريحات لفضائية KSA SPORTS، أن الرفاعي وجد على مكتبه 120 عقوبة لم يتم تنفيذها، فضلًا عن غرامات مالية لم تُسدد.
وأضاف “الرفاعي وجد تركة كثيرة، ولا يُسأل عن أخطاء اللجان السابقة، فهل يحل المشاكل الحالية أم السابقة؟”
وتابع العمري “الرفاعي فوجئ بعقوبات كثيرة لم تنفذ، رغم أن الانضباط تعاقب من يتأخر في التنفيذ، سواءً التي جاءت من غرفة فض المنازعات أو غرفة التحكيم”.وفق “أخبار 24”.