رئيس الرائد : أنا نصراوي.. والعالمي فريق قوي جدًّا على الورق

أكد رئيس نادي الرائد، فهد المطوع، أنه سيرحل عن رئاسة مجلس الإدارة نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، مُشددًا على أهمية مباراة النصر غدًا.
ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله مباراة الرائد ضد النصر غدًا، ضمن منافسات الجولة الـ26 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال المطوع: “كانت مباراة الأهلي مثيرة للطرفين، وخرجنا بالأهم منها وهو النقاط الثلاث.. عازم على ترك رئاسة نادي الرائد نهاية الموسم الحالي، بعد نهاية فترة تكليفي، وإعطاء غيري الفرصة لقيادة النادي لأربع سنوات قادمة”.
وتابع: “ظروفي العملية والأسرية لا تسمح لي بالاستمرار برئاسة الرائد، قررت تقديم الاستقالة بعد مباراة أحد ذهابًا في الدوري، لكن تراجعت وقررت الاستمرار لنهاية الموسم”.وفق “المواطن”.
وأضاف المطوع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “قدمت ما لديّ لنادي الرائد لكن أصبح المحال عليّ أن أجمع بين العمل والأسرة والنادي، قررت الابتعاد والاكتفاء بكوني متابع فقط”.
وواصل تصريحاته: “خرجنا من الهلال بنقطة عندما كان متصدرًا، ونستطيع أن نفعل ذلك وأكثر أمام المتصدر الحالي النصر.. من حلاوة الدوري أنك تسمع هلالي يقول أوقفوا النصر أو نصراوي يقول أوقفوا الهلال.. أعتبرها إثارة للدوري”.