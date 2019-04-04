الذايدي يتهم “دوري المحترفين” بمجاملة النصر حول جوائز الأفضل

وجه الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، اتهامًا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، بمجاملة نادي النصر، فيما يتعلق بجوائز الأفضل في الجولة.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قد أعلنت تتويج برونو أوفيني، لاعب النصر، بجائزة أفضل لاعب في الجولة 25 من دوري المحترفين، فضلًا عن تتويج روي فيتوريا، مدرب النصر، بجائزة الأفضل في الجولة.
وقال الذايدي، خلال تصريحات تليفزيونية “قد يكون اختيار فيتوريا وعبد الرزاق حمد الله كأفضل مدرب ولاعب في الشهر صحيحًا، ولكن منح جوائز الجولة 25 إلى فيتوريا وبرونو أوفيني، يعد نوعًا من المجاملة للنصر”.وفق “أخبار 24”.
وكان برونو أوفيني قد سجل هدفين، في مباراة فوز النصر على الهلال بنتيجة (3-2)، في ديربي الرياض على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح “صالح الشهري، لاعب الرائد، سجل رباعية، وبات أول لاعب سعودي يحرز (سوبر هاتريك) على ملعب الأهلي في دوري المحترفين، كما أن مدرب الرائد بيسنيك هاسي، يستحق لقب أفضل مدرب في الجولة، لأنه تمكن من الفوز بإمكانيات فريقه، على الأهلي بإمكانياته العالية، وعلى ملعب الراقي وأمام جماهيره”.