نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تفاصيل جديدة في واقعة سرقة بنجلاديشيين لأدوية بـ4 ملايين ريال من مستشفى بالمدينة
04/04/2019   1:00 م

تفاصيل جديدة في واقعة سرقة بنجلاديشيين لأدوية بـ4 ملايين ريال من مستشفى بالمدينة

+ = -
1067

أمرت النيابة العامة بحصر كميات الأدوية التي سرقتها عصابة مكونة من 5 بنجلاديشيين والبالغ قيمتها 4 ملايين ريال من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، ومعرفة المسترد منها ومدى صلاحيتها من عدمه.

وروت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدة أن أحد المتهمين كان على وشك المغادرة بتأشيرة خروج نهائي، لكن سرعة كشف الجهات الأمنية للواقعة أدى لسقوطه بوقت قياسي.

وأشارت وفقا لـ”المدينة”، إلى أن الأدوية المسروقة هي أدوية خاصة بمرضى الكلى وأمراض السرطان ذات قيمة عالية جدا ولا تباع بالصيدليات ومخزنة في مكان غير مؤمن بحراسة أمنية رغم ارتفاع قيمتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة أطاحت بالعصابة البنجلاديشية التي تورطت في سرقة الأدوية، واسترداد المسروقات بعد أن عثر عليها مخزنة في دورة المياه بمنزل أحدهم.

تفاصيل جديدة في واقعة سرقة بنجلاديشيين لأدوية بـ4 ملايين ريال من مستشفى بالمدينة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885036350.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.