تنفيذ حكم القتل تعزيراً في رجل أمن فعل الفاحشة في شخص بالقوة داخل مركز شرطة

نفذت وزارة الداخلية، صباح اليوم الخميس، حكم القتل تعزيراً في رجل أمن خان الأمانة واستغل سلطته في وقت مناوبته الرسمية.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها إن “قالط بن ملفي بن ضيف الله العتيبي” أقدم على خيانة الأمانة واستغلال سلطته كرجل أمن في وقت مناوبته الرسمية بالقبض على مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى داخل مركز الشرطة الذي يعمل فيه، وقيامه بفعل الفاحشة بأحدهم بالقوة، إضافة إلى حيازته في جواليه لمقاطع مخلة بالآداب، ومحادثات مع أشخاص يطلب منهم ممارسة الشذوذ الجنسي مقابل المال.
وأضاف البيان: “أُحيل الجاني إلى المحكمة الجزائية وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة، والإفساد فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه”.وفق “أخبار 24”.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني المذكور اليوم الخميس بالعاضمة الرياض.
وشددت وزارة الداخلية على أنها تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.