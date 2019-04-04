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أخبار محلية > “العمل” تعلن الشروع في برنامج “الإقامة الممتدة” للأجانب
04/04/2019   12:58 م

“العمل” تعلن الشروع في برنامج “الإقامة الممتدة” للأجانب

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشروع في أول خطوات برنامج الإقامة الممتدة للأجانب (البطاقة الذهبية)، والذي يهدف إلى استقطاب المواهب العالمية والكفاءات الاستثنائية.

ودعت الوزارة بيوت الخبرة والشركات والمؤسسات المتخصصة إلى منافسة عامة حول المشروع الجديد، وذلك للقيام بدراسة تحليلية لإمكانية تقديم المحفزات للمستفيدين، وتفعيل برنامج الإقامة الممتدة لاستقطاب المواهب من غير السعوديين.

وحددت الوزارة مدة تنفيذ المشروع بـ 32 شهرا، تشمل الإطلاق التجريبي ثم الإطلاق النهائي للبرنامج، لافتة إلى أن أهم الأعمال ضمن خطة التنفيذ موزعة تتضمن: دراسة الوضع الحالي وتقديم النتائج، ووضع قوائم تصنيف للموهوبين، وإضافة خصائص المواهب العالمية المستهدفة ضمن تشريعات برنامج “الإقامة الممتدة”، وبناء واعتماد نموذج الحوكمة وإطار العمل للجهات ذات العلاقة ببرنامج استقطاب الموهوبين.وفق “أخبار 24”.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج جودة الحياة 2020 الذي أصدره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العام الماضي، يتضمن مبادرة تفعيل برنامج الإقامة الممتدة (البطاقة الذهبية)، والذي يهدف لجذب المواهب الموجودة على الصعيد العالمي، وتعزيز انخراط الوافدين في ثقافة المملكة وإذكاء وعي المواطنين بقبول الثقافات الأخرى.

“العمل” تعلن الشروع في برنامج “الإقامة الممتدة” للأجانب

أخبار محلية
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