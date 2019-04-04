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أخبار محلية > مصادر: المحاكم باشرت 510 آلاف طلب تنفيذ بقيمة 150 مليار ريال خلال 7 أشهر
04/04/2019   12:57 م

مصادر: المحاكم باشرت 510 آلاف طلب تنفيذ بقيمة 150 مليار ريال خلال 7 أشهر

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كشفت مصادر مطلعة، عن بلوغ قيمة طلبات التنفيذ التي باشرتها محاكم التنفيذ بالمملكة حاجز 150 مليار ريال، وذلك لتنفيذ نحو 510.5 ألف طلب، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الهجري الجاري.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة الطلبات بنسبة 60.4 في المائة، إذ بلغت قيمتها 90.24 مليار ريال لنحو 136 ألف طلب، تليها منطقة مكة المكرمة بقيمة 29.7 مليار ريال لنحو 143 ألف طلب، فيما كانت الحدود الشمالية الأقل بقيمة 204 ملايين ريال لتنفيذ 4900 طلب.

يذكر أن وزارة العدل منحت قضاة التنفيذ إمكانية التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات، وذلك لتوافر الربط الإلكتروني بعديد من الجهات الحكومية والأهلية.

مصادر: المحاكم باشرت 510 آلاف طلب تنفيذ بقيمة 150 مليار ريال خلال 7 أشهر

أخبار محلية
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