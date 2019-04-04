تنبيهات متقدمة: أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار في الرياض ومكة والشرقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات عن حالة الطقس المتوقعة في الساعات المقبلة في عدد من المناطق، بينها الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وأوضحت الهيئة أن أجزاءً من منطقة الرياض ستشهد هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، حتى الساعة التاسعة مساء اليوم (الخميس)، وتشمل الحالة مدن الرياض والخرج والأفلاج والقويعية والطريق الواصل للدمام والأجزاء المجاورة.
وتشهد منطقتا مكة المكرمة والشرقية الحالة ذاتها؛ حيث تستمر حتى الثامنة مساءً في العاصمة المقدسة وتشمل مدن الطائف والهدا والشفا وميسان وشقصان والعرضيات ومكة، وتمتد شرقاً إلى المويه وظللم وترة والخرمة.وفق “أخبار 24”.
وفي الشرقية ستبدأ الحالة منذ الثانية ظهراً وحتى الحادية عشرة مساءً، وتشمل مدن الدمام والظهران والخبر والأحساء والقطيف والجبيل وتشمل الطريق الواصل للرياض والأجزاء المجاورة.
وشملت التنبيهات منطقة تبوك التي تشهد منذ الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً نشاطاً في الرياح السطحية التى تؤدي لإثارة الغبار والأتربة والتي تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة مدن تيماء والقليبة وتمتد إلى تبوك والأجزاء المجاورة.