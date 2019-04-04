التقى نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر الغضبان في بغداد مساء أمس الأربعاء، وفد المملكة باجتماعات الدورة الثانية للمجلس التنسيقي السعودي – العراقي برئاسة وزيرالتجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وتأكيد الحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تناول الأثر الإيجابي للزيارة التي يقوم بها وفد المملكة حاليًا، في تعزيز العلاقات الأخوية والتعرف على فرص تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وأوضح الجانبان أن الزيارة تتضمن عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة مذكرات التفاهم على مستويات الاقتصاد والتجارة والنقل والثقافة والحج.
وفق “أخبار 24”.