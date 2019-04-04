يعد مسجد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في دومة الجندل بمنطقة الجوف، واحداً من أهم وأقدم المساجد الأثرية في المملكة، والذي يمثل عبقَ التاريخ الإسلامي.
وتعود قصة بنائه إلى عام 16 للهجرة، أثناء مرور عمر بن الخطاب بدومة الجندل متجهاً إلى بيت المقدس، حيث أمر ببنائه، ويمثل تخطيطه استمرارية لنمط تخطيط المساجد الأولى.
ويقع في وسط البلدة القديمة الملاصقة لحي الدرع، ويشتهر بمئذنته التي يبلغ ارتفاعها نحو 12.7 متر، ويتكون من: (رواق القبلة – المحراب – المنبر – المصلى – المكان المخصص للصلاة في الشتاء والذي يسمى “الخلوة”).
وفق “أخبار 24”.