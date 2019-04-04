كشفت صحة جازان في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، ملابسات الصورة المتداولة لمريض مستلقٍ تحت أحد الأسرّة، حيث أكّدت عدم التزامه بالتعليمات التمريضية ونزوله تحت السرير وقيام مجهول بتصويره ونشر الصورة.
وأوضح البيان، أن المريض كان كثير الحركة والكلام عند استقباله بقسم الطوارئ بمستشفى العارضة العام، وعليه تم إبلاغ مشرفة التمريض في حينه وتم المرور على الحالة واتضح عدم استجابته للتعليمات وإلقاؤه متعلقاته على الأرض.
كما تم إعداد محضر بالواقعة، وإبلاغ تجربة المريض، والتي قامت بالتحقق من سجلاته واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث غادر بعد تحسّن حالته، فيما شددت صحة جازان على حقها القانوني في اتخاذ اللازم حيال التصوير داخل المنشأة.
وفق “أخبار 24”.