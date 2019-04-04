“مرور المدينة”: إغلاق تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الإمام مسلم لمدة 6 أشهر

بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة، ستغلق إدارة مرور المدينة المنورة تقاطع طريق الأمير نايف “الجامعات سابقاً” مع طريق الإمام مسلم، وذلك ابتداءً من اليوم 27 /7 /1440هـ وحتى 27 /1 /1441 هـ، كما سيتم تحويل حركة المركبات حسب الخريطة المرفقة.
وسيتم تحويل الطريق أمام القادمين من طريق الإمام مسلم غرباً والراغبين بالاتجاه إلى طريق أبي بكر الصديق الانعطاف يميناً ومن ثم الاتجاه لمناطق الدوران الموجودة على طريق الأمير نايف.
كما سيتم تحويل القادمين من طريق الأمير نايف جنوباً إلى مناطق الدوران الموجودة بعد التقاطع، ومن ثم الدوران والاتجاه نحو طريق الإمام مسلم، وعلى مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية والتحذيرية الموجودة في منطقة العمل.وفق “أخبار 24”.