هدية من خادم الحرمين للعراق.. منحة بمليار دولار وبناء مدينة رياضية

كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في تصريح له اليوم (الأربعاء) أن خادم الحرمين الشريفين وجه بمنح العراق منحة بمليار دولار، وببناء مدينة رياضية.
ويقوم وفد اقتصادي سعودي رفيع يضم (7) وزراء، والعشرات من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية والشركات الخاصة يرأسه وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم بزيارة رسمية للعراق تستمر يومين.
وتُعقد خلال الزيارة اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي التي يرأس جانب المملكة فيها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما يرأس الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان.وفق “أخبار 24”.