غرامة مالية وتشهير بصاحب منشأة في الأحساء تغش في بيع الدجاج بتواريخ إنتاج لاحقة‎

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكم تشهير بصاحب مؤسسة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة بالأحساء، وذلك إثر تورط القائمين بعرض كميات من الدجاج تحمل تواريخ إنتاج لاحقة لتاريخ إنتاجها الحقيقي.
وتعود تفاصيل القضية لمباشرة وزارة التجارة والاستثمار بلاغًا عن منشأة تقوم ببيع الدجاج بتاريخ إنتاج لاحق لتاريخ يوم عرضه، وبالوقوف على مقر المنشأة تم ضبط كميات من الدجاج تحمل تاريخ إنتاج لاحقا لتاريخ إنتاجها.
وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات لإتلافها، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، والتي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية، لتطبيق العقوبة على المخالفين، وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن نظام مكافحة الغش التجاري يفرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.