“هيئة تقويم التعليم” تعتمد معايير وطنية لمناهج التعليم العام

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب معايير وطنية لمناهج التعليم العام، تحدد معايير مناهج التعليم وما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه، ويستطيع أداءه حسب المستوى والصف الدراسي.
ووفقاً لهيئة تقويم التعليم فإن المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام وضعت بالتعاون مع وزارة التعليم، بمشاركة نحو 450 مختصا في عمليات المراجعة والتحكيم من الهيئة والوزارة، والجامعات السعودية، وخبراء من ممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة، بجانب عدد من ذوي العلاقة من العاملين في ميدان التعليم من مختلف المناطق.
وتتضمن المعايير المحتوى والأداء لمجالات التعليم العشرة، التي تعزز القيم وتبني المهارات، واضعة في الحسبان الأولويات الوطنية والأسس المنهجية.وفق “أخبار 24”.
وتسعى المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام لترسيخ تقوى الله، واتباع الوسطية والاعتدال، وتقدير الذات والشغف المعرفي، وإتقان العمل، والولاء للوطن وقيادته، وجغرافية المملكة وتاريخها، وتحقيق 19 هدفا من أهداف رؤية 2030، بجانب العديد من الأهداف الأخرى التي تحقق أهداف التربية الوطنية والعملية التعليمية.