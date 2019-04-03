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اخبار رياضية > الجعيلان يسخر من جماهير النصر بسبب برونو 96‎
03/04/2019   10:26 م

الجعيلان يسخر من جماهير النصر بسبب برونو 96‎

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سخر الناقد الرياضي سليمان الجعيلان، من جماهير نادي النصر، بسبب المدافع البرازيلي برونو أوفيني المحترف في صفوف “العالمي”.

وتألق برونو أوفيني أمام الهلال، مسجلًا هدفين من أصل 3 في شباك “الزعيم”، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وانتقد سلمان الجعيلان جماهير النصر في تصريحات تليفزيونية، قائلًا: “الحديث عن برونو عاطفي، قبل إسبوعين كانوا ينتقدونه ولا يريدونه في الفريق”.

ومن جانبه، أكد عبدالمحسن الجحلان الناقد الرياضي، على حديث الجعيلان، قائلًا: “صحيح هذا الكلام، والدليل أن النصر لم يأخذ اللاعب في الآسيوية”.وفق “أخبار 24”.

وأثار حديث “الجعيلان و الجحلان “، غضب المدرب الوطني ولاعب النصر السابق علي كميخ، قائلًا: “هذا الكلام غير صحيح”.

الجعيلان يسخر من جماهير النصر بسبب برونو 96‎

اخبار رياضية
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