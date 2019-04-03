الجعيلان يسخر من جماهير النصر بسبب برونو 96‎

سخر الناقد الرياضي سليمان الجعيلان، من جماهير نادي النصر، بسبب المدافع البرازيلي برونو أوفيني المحترف في صفوف “العالمي”.
وتألق برونو أوفيني أمام الهلال، مسجلًا هدفين من أصل 3 في شباك “الزعيم”، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وانتقد سلمان الجعيلان جماهير النصر في تصريحات تليفزيونية، قائلًا: “الحديث عن برونو عاطفي، قبل إسبوعين كانوا ينتقدونه ولا يريدونه في الفريق”.
ومن جانبه، أكد عبدالمحسن الجحلان الناقد الرياضي، على حديث الجعيلان، قائلًا: “صحيح هذا الكلام، والدليل أن النصر لم يأخذ اللاعب في الآسيوية”.وفق “أخبار 24”.
وأثار حديث “الجعيلان و الجحلان “، غضب المدرب الوطني ولاعب النصر السابق علي كميخ، قائلًا: “هذا الكلام غير صحيح”.