الرائد يهدد صدارة النصر.. والهلال للثأر من الحزم

يخشى فريق النصر الأول لكرة القدم، فقدان صدارته جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، غدا الخميس، في المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.
ويحتل النصر صدراة الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة أمام الهلال، الذي يواجه الحزم في ذات اليوم، فيما يحتل الرائد المركز العاشر برصيد 31 نقطة.
واستطاع النصر أن ينتزع صدارة جدول الترتيب في الجولة الماضية بعدما تغلب على الهلال 3-2، ولكنه يدخل المباراة وسط ضغوط كبيرة للفوز بها لا سيما وأنه سيكون مهدداً بفقدان الصدارة في هذه الجولة في حال فشله في تحقيق الفوز على الرائد وفوز الهلال على الحزم.
ولكن مهمة النصر في تحقيق الفوز لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة وأن الرائد قدم في الفترة الأخيرة كما أنه حقق الفوز في آخر مباراتين بالإضافة إلى تحقيق نتائج إيجابية مع الفرق الكبرى بالدوري، حيث تغلب على الأهلي في الجولة الماضية 5-4 وتعادل مع الاتحاد 1-1 والهلال والشباب بذات النتيجة.
ويسعى الرائد لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل الاقتراب خطوة نحو المربع الذهبي، حيث يهدف الفريق للوصول لأعلى مركز ممكن هذا الموسم.
وفي ذات اليوم، سيكون الهلال مطالباً بتحقيق الفوز على الحزم على أمل تعثر النصر والقفز لصدارة الدوري، أو على الأقل البقاء في صراع المنافسة على اللقب.
ويحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 57 نقطة.
وتخشى جماهير الهلال من هذه المباراة خاصة وأن الحزم ألحق بالهلال الخسارة الأولى خلال الموسم الحالي في الدوري، بعد سلسلة امتدت لـ12 مباراة بدون هزيمة، عنما تغلب عليه 2-1
ومع ذلك رفع زوران ماميتش مدرب الهلال راية التحدي في هذه المبارة وطالب لاعبوه بضرورة تحقيق الفوز للثأر من هزيمة الدور واستعادة الثقة بعد الخسارة أمام النصر في اللحظات الأخيرة من الجولة الماضية.وفق “الرياضية”.
يذكر أن الهلال التقى بالحزم في سبع مباريات بدوري المحترفين خلال السنوات الماضية، حقق الفوز في 6 منها وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 17 هدفاً واستقبل مرماهم 3 أهداف.