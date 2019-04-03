مهاجم النصر يُدافع عن نفسه بآية قرآنية وتفاعل هائل من الجماهير‎

دافع مهاجم نادي النصر، عبدالرزاق حمدالله، عن نفسه بعدما انتشر له مقطع فيديو يقوم فيه بحركات تم تفسيرها من البعض على أنها غير أخلاقية، وذلك قبل دقائق من انطلاق مباراة فريقه النصر أمام الهلال، في قمة مباريات الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2018-2019، والتي انتهت بفوز النصر 3 ـ 2 في الثواني الأخيرة.
ونشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، تضمنت آية قرآنية من كتاب الله، وذلك عقب الهجوم الذي تعرض له من بعض الجماهير.
وكتب مهاجم النصر في تغريدته: “قال الله تعالى: ﴿فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا﴾ تفقد قلبك قبل المضي في أعمالك فلقد كان النصر والتوفيق جزاء القلوب الصادقة”.وفق “أخبار 24”.
من جانبها، تفاعلت جماهير النصر بشكل كبير مع تغريدة حمدالله، وأكدت مساندتها للاعب ضد الدعوات التي طالبت بإيقاف اللاعب.
قال الله تعالى: ﴿فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا﴾
تفقد قلبك ❤ قبل المضي في أعمالك
فلقد كان النصر والتوفيق جزاء القلوب الصادقة
— Abderrazzak Hamedallah (@AbderrazzakHam3) April 3, 2019