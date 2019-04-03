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اخبار رياضية > إيقاف سيد الاتفاق 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال
03/04/2019   10:23 م

إيقاف سيد الاتفاق 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال

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أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، المصري حسين السيد لاعب نادي الاتفاق 4 مباريات رسمية، تخصم منها مباراة الإيقاف التلقائي، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها (40) ألف ريال.

وجاءت العقوبة على لاعب الاتفاق، لارتكابه أفعالاً عدوانية على حكم مباراة فريقه أمام النصر في الجولة الـ24 من دوري كاس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي خسرها فريقه 2-3.

وعلى ذات الصعيد، عاقبت اللجنة ماجد هزازي لاعب فريق أحد بالإيقاف مباراة واحدة ألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 10 ألف ريال، بعد طرده في مباراة فريقه أمام الشباب.وفق “الرياضية”.

إيقاف سيد الاتفاق 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال

اخبار رياضية
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