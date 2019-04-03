صالح الشهري يدخل تشكيلة الأسبوع لـ«FIFA19»

تواجد صالح الشهري لاعب فريق الرائد الأول لكرة القدم، في تشكيلة الأسبوع للعبة «FIFA19»، والتي تضم اللاعبين الأكثر عطاء خلال مباريات الأسبوع في أبرز مسابقات العالم.
ومنحت اللعبة الشهري طاقة قدرها 79، ليصبح اللاعب السعودي الأول هذا الموسم الذي تُعرض معلوماته على بطاقة ذهبية خاصة.
يذكر أن الشهري قاد فريقه إلى فوز ثمين على مضيفه الأهلي، وذلك في المرحلة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان، يوم الخميس، وسجل في اللقاء أربعة أهداف «سوبر هاتريك»، وكشف رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر في تصريحات لبرانج في المرمى، أن لاعب النصر برونو أوفيني كسب جائزة أفضل لاعب في الأسبوع بفارق صوت واحد فقط عن الشهري.وفق “الرياضية”.
وسبق أن شهدت تشكيلة فيفا الأسبوعية تواجد عدد من اللاعبين يشاركون في الدوري السعودي، بينهم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، والبوروندي سيدريك أميسي والكاميرني تاوامبا لاعبي التعاون، ومحمد المجحد لاعب الفتح.