“الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الغد حتى الأحد القادم

تشهد معظم مناطق المملكة ابتداء من يوم غدٍ الخميس تقلبات جوية تستمر حتى يوم الأحد القادم، تتسم بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس، أن هناك احتمالية لهطول أمطار رعدية تُصحب بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة على معظم المناطق.
وتوقعت لحالة طقس يوم غد الخميس أن تكون السماء غائمة جزئيا وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك والجوف والحدود الشمالية.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة والطائف والرياض.