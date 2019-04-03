لتبرعهم بالـدم 10 مرات‎.. خادم الحرمين يمنح 58 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، موافقته على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 58 مواطناً بعد تبرع كل واحدٍ منهم بدمه 10 مرات.
وكان وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة، دشّن منتصف مارس الماضي تطبيق “وتين” للتبرع بالـدم، الذي يهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع التطوعي بالـدم، كما يوفّر التطبيق إمكانية معرفة أقرب مكان للتبرع.
وينص نظام الميداليات المدنية والعسكرية على أن ميدالية الاستحقاق تمنح بأمر ملكي بناءً على التماس الإدارات المختصة، وتشتمل على درجاتٍ ثلاث: مُذهبة، وفضية وبرونزية، ولا تُمنح لأول مرة إلا من الدرجة الثالثة.وفق “أخبار 24”.