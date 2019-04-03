دراسة: 91.7% من الأفراد داخل المملكة استخدموا شبكات التواصل عام 2018

أظهرت دراسة تحليلية شاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، أعدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن 91.7% من الأفراد في المملكة استخدموا شبكات التواصل الاجتماعي في العام 2018.
وأوضحت الهيئة أن الدراسة شملت 10 آلاف مستخدم، وأنها كشفت عن تباينٍ في استخدام التواصل بحسب الفئات العمرية، فأكثر الفئات العمرية استخداماً لشبكات التواصل الاجتماعي هي الفئة العمرية “20 – 24” بنسبة 98.70%، ثم الفئة العمرية “25 – 29” بـ98.10%، فالفئة العمرية “30 – 34” بـ97.40%.
وكشفت الدراسة أن 93.20% من الذكور استخدموا شبكات التواصل عام 2018، مقابل 89.60% من الإناث، وأن 90.80% من السعوديين استخدموا شبكات التواصل، مقابل 93.20 لغير السعوديين، وأن منطقة تبوك تصدرت المناطق في نسبة مستخدمي شبكات التواصل بـ97.10%، و93.40% لكل من مكة المكرمة والحدود الشمالية.وفق “أخبار 24”.