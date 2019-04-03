نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بالصور.. #الشعلة يتعادل مع أبها بهدفين بدوري الأمير محمد بن سلمان
03/04/2019   10:14 م

بالصور.. #الشعلة يتعادل مع أبها بهدفين بدوري الأمير محمد بن سلمان

+ = -
755

انتهي لقاء الشعلة وأبها علي ملعب مدينة الأمير سلطان بالمحالة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما .

سجل أهداف الشعلة اللاعب إيمانويل باناهيني واللاعب سيلا داودا .

بالصور.. #الشعلة يتعادل مع أبها بهدفين بدوري الأمير محمد بن سلمان

أخبار الخرج, اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885036240.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.