مجلس صلح في ضواحي دبيان

تم بفضل الله عقد مجلس صلح بين المقيمين اليمنيين خالد احمد ويحيى محمد بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والشيخ اليمني عبدالكريم بن علي مرشد والشيخ مران بن غويزي الشيباني والشيخ نايف بت عبدالله الغدراء والشيخ علي بن هادي بني هميم وأعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل بين الطرفين لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .
وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج الاكترونية الشيخان ابن خرصان والعقيلي نشكر الله عزوجل على إتمام هذا الصلح كما نشكر والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسمو ولي عهده الامين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله واللذان يسهران على خدمة الدين والوطن والمواطنين والمقيمين ، وما هذا الصلح الا ثمرة من ثمرة عنايتهما أيديهما الله ، كما نثني على جهود الشيوخ الحاضرين ونخص منهم الشيخ عبدالكريم مرشد ، كما نبارك لطرفي القضية نهاية قضيتهما بالود والمحبة .