إصدار ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لشركة الاتصالات المتكاملة (ITC)

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الأربعاء) عن إصدار ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة ،(ITC) لينتج عن ذلك تعديل ترخيص تقديم خدمات المعطيات (DSP) الصادر للشركة، إلى ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية.
وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، على أهمية إصدار ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة (ITC) في تمكين الشركة نحو تقديم خدمات الاتصالات الثابتة في جميع أنحاء المملكة.
وأشار إلى أن هذا الترخيص يهدف إلى تحسين البنية التحتية، وزيادة نشر خدمات النطاق العريض، ورفع كفاءة القطاع، وزيادة التنافسية في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة (الصوتية والمعطيات)، وتعدد الخيارات للمستخدمين، بالإضافة إلى الارتقاء بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.وفق “أخبار 24”.