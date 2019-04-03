الإعلان عن اتفاقية لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في 3 مناطق لمستفيدي برنامج “الإسكان التنموي”

أعلن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان عن توقيع اتفاقية مع شركة “بلت”؛ إحدى الشركات الوطنية في مجال المقاولات؛ لتنفيذ 5 مشاريع سكنية في عدد من مدن ومحافظات المملكة، لمستفيدي البرنامج المسجلين في قوائم الوزارة.
وأوضح البرنامج أن مراسم التوقيع تمت في مقر الوزارة اليوم (الأربعاء) بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، لافتا إلى أن الاتفاقية تشمل بناء 3130 وحدة سكنية في خمسة مواقع بثلاث مناطق.
وبيّن أن المشاريع السكنية تم توزيعها بواقع مشروعين بمنطقة الرياض بـ250 وحدة سكنية في محافظة الدوادمي، و200 وحدة سكنية في المجمعة، وفي منطقة حائل 1000 وحدة سكنية، وفي منطقة القصيم 1345 وحدة سكنية في بريدة، و335 في عنيزة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه بذلك يرتفع حجم مشاريع البناء في الإسكان التنموي إلى 17 مدينة ومحافظة، تضاف إلى ما تم الإعلان عنه من اتفاقية البناء السابقة والموزعة على الزلفي، ثادق، شقراء، رماح، الخرج، الدوادمي، رنية، خليص، رابغ، ينبع، الحناكية، النبهانية.
وأكد المشرف العام على برنامج الإسكان التنموي، المهندس مازن بن محمد الداوود، حرص البرنامج على توفير مزيد من الوحدات السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، مع مواصلة عمليات التسليم التي تتم بشكل دوري من خلال التكامل مع القطاع غير الربحي ممثلاً في الجمعيات الخيرية.
يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الفئات المستفيدة من البرنامج وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم.