نشرت دارة الملك عبد العزيز، المتخصصة في خدمة تاريخ وتراث المملكة، صورة تاريخية تجمع أربعة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي.
والتقطت الصورة أثناء وضع حجر الأساس لمشروع جسر البحرين – السعودية، عام ١٤٠٣هـ / ١٩٨٢م؛ أي قبل 37 عاما.
وأظهرت الصورة التي نشرتها الدارة احتفاء بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اليوم إلى مملكة البحرين، أربعة من قادة دول مجلس التعاون، وهم الملك فهد بن عبد العزيز، ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وفق “أخبار 24”.