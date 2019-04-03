تمكنت إدارة مرورة جدة والجهات الأمنية من ضبط حافلتين على طريق الحرمين، بعد انتشار مقطع فيديو وهما يسيران بشكل مخالف ومؤثر على السلامة العامة.
وأوضحت محافظة جدة أن عملية القبض جاءت بتوجيه المحافظ الأمير مشعل بن ماجد، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق مع السائقين تمهيداً لإحالتهما للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهما.
وأظهر مقطع فيديو متداول تهور سائقين على طريق الحرمين بجدة، وقيامهما بالتضييق على بعضهما؛ حتى إن أحدهما عكس اتجاه السير إثر الاصطدام، ما عرض حياتيهما وحياة مستخدمي الطريق للخطر.
وطالب معلقون على المقطع بإيقاع أقصى العقوبات بحق السائقين، معتبرين أن تصرفهما يعكس مدى اللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية، لاسيما وأن الحافلتين يبدو عليهما أنهما تستخدمان لنقل طلاب مدارس أو عمال.
وفق “أخبار 24”.